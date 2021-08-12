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Spor Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 1. hafta hangi gün başlıyor?
Spor

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 1. hafta hangi gün başlıyor?

Süper Lig 1. Hafta programı | Süper Lig’de hasret sona ermek üzere. Futbolseverler, Süper Lig maçlarının hangi gün başlayacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig’de ilk hafta maçları hangi gün? Süper Lig’de maçlar başladı mı?

Yeniakit Publisher
2021-08-12 13:08:00 -
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 1. hafta hangi gün başlıyor?

Süper Lig’de 64. sezon 13 Ağustos Cuma günü oynanacak Beşiktaş Çaykur Rizespor maçıyla başlayacak. Süper Lig'de 13 ilden 20 takım mücadele edecek.

Yeni sezonda İstanbul'dan 6 takım (Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, VavaCars Fatih Karagümrük, Kasımpaşa ve Medipol Başakşehir) yer alacak.

Ligde Adana'dan Adana Demirspor, Antalya'dan Fraport TAV Antalyaspor ve Alanyaspor, İzmir'den Altay ve Göztepe, Kayseri'den Kayserispor, Hatay'dan Atakaş Hatayspor, Konya'dan İttifak Holding Konyaspor, Malatya'dan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Gaziantep'ten Gaziantep, Giresun'dan Giresunspor, Rize'den Çaykur Rizespor, Sivas'tan Demir Grup Sivasspor, Trabzon'dan da Trabzonspor başarıyı hedefleyecek.

Süper Lig'de yarın başlayacak 2021-2022 sezonunda ilk devre, 19. hafta maçlarıyla 27 Aralık'ta sona erecek. Ligde ikinci devre 7 Ocak 2022'de oynanacak 20. hafta müsabakalarıyla başlayıp sezon 22 Mayıs 2022'de tamamlanacak.

Süper Lig’den kaç takım düşecek?

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun sonunda 4 takım küme düşecek. Ligi 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayacak 4 ekip, 2022-2023 sezonunda TFF 1. Lig'de mücadele edecek.

Beş oyuncu değişikliği deva edecek mi?

Süper Lig'in yeni sezonunda takımlar, maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkına sahip olacak. Oyuncu değişiklikleri, oyunu kesintiye uğratmamak adına devre arasındaki değişiklikler hariç müsabaka esnasında en fazla 3 defada yapılabilecek.

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig 1. hafta hangi gün başlıyor?

13 Ağustos Cuma:

20.30 Beşiktaş-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

14 Ağustos Cumartesi:

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük-Gaziantep: Cüneyt Çakır

21.45 Altay-Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 Atakaş Hatayspor-Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 Ağustos Pazar:

19.15 Medipol Başakşehir-Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport TAV Antalyaspor-Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor-Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 Ağustos Pazartesi:

19.15 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 Demir Grup Sivasspor-İttifak Holding Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor-Galatasaray: Erkan Özdamar

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