Süper Lig haftanın maçları | 15.hafta programı PUAN DURUMU
2022 Dünya Kupası’nın tamamlanmasıyla birlikte gözler Süper Lig’e çevrildi. Süper Lig’de 15.hafta heyecanı 23 Aralık Cuma günü başladı. Peki, bu hafta sonu hangi maçlar var?
Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'dan sonra ara verilen Süper Lig'de, 39 günün ardından ikinci bölüm 23 Aralık Cuma günü başladı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Süper Lig'de 15. haftanın programı şöyle:
Fraport TAV Antalyaspor-MKE Ankaragücü: 0-2
HangiKredi Ümraniyespor-Medipol Başakşehir: 1-3
24 Aralık Cumartesi:
13.30 Atakaş Hatayspor-Bitexen Giresunspor (Yeni Hatay)
16.00 Kasımpaşa-Demir Grup Sivasspor (Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Şenol Güneş Spor Kompleksi)
25 Aralık Pazar:
13.30 Adana Demirspor-VavaCars Fatih Karagümrük (Yeni Adana)
16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş (Kalyon)
16.00 Arabam.com Konyaspor-Corendon Alanyaspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Galatasaray-İstanbulspor (Nef)