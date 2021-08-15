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Spor Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu 1.hafta
Spor

Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu 1.hafta

Süper Lig’de puan durumu | 2021-2022 sezonu 13 Ağustos Cuma günü başladı. Sporseverler geride kalan iki günde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumun araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu akşam hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-08-15 13:09:00 -
Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu 1.hafta

Süper Lig’de uzun ara 13 Ağustos’ta sona erdi. Futbolseverler günün programını ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?

Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu 1.hafta

Beşiktaş-Çaykur Rizespor:           3-0

Karagümrük-Gaziantep FK:         3-2

Altay-Denizlispor:                           3-0

Hatayspor-Kasımpaşa:                  1-1

15 Ağustos Pazar

19.15 Başakşehir-Alanyaspor

21.45 Antalyaspor-Göztepe

21.45 Adana Demir-Fenerbahçe

16 Ağustos Pazartesi

19.15 Yeni Malatya-Trabzonspor

19.15 Sivasspor-konyaspor

21.45 Giresunspor-Galatasaray

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