Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu 1.hafta
Süper Lig’de puan durumu | 2021-2022 sezonu 13 Ağustos Cuma günü başladı. Sporseverler geride kalan iki günde alınan sonuçlar ve oluşan puan durumun araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de bu akşam hangi maçlar var?
Süper Lig’de uzun ara 13 Ağustos’ta sona erdi. Futbolseverler günün programını ve alınan sonuçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Süper Lig günün maçları | Süper Lig puan durumu 1.hafta
Beşiktaş-Çaykur Rizespor: 3-0
Karagümrük-Gaziantep FK: 3-2
Altay-Denizlispor: 3-0
Hatayspor-Kasımpaşa: 1-1
15 Ağustos Pazar
19.15 Başakşehir-Alanyaspor
21.45 Antalyaspor-Göztepe
21.45 Adana Demir-Fenerbahçe
16 Ağustos Pazartesi
19.15 Yeni Malatya-Trabzonspor
19.15 Sivasspor-konyaspor
21.45 Giresunspor-Galatasaray