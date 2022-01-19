Süper Lig günün maçları bugün hangi maçlar var? Süper Lig 22 hafta
Süper Lig’de günün maçları | Süer Lig’de 22.hafta maçları 18 Ocak Salı günü oynanan maçlarla başladı. Futbolseverler bugün oynanacak maçları araştırmaya başladı. Peki, bugün hangi maçlar var?
Süper Lig’de 22.hafta heyecanı sürüyor. Futbolseverler bu sebeple günün maçları araştırıyor. Peki, bugün kimin maçı var?
Süper Lig günün maçları bugün hangi maçlar var? Süper Lig 22 hafta
Gaziantep FK-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Kar yağışı sebebiyle mücadele ikinci yarısında ertelendi. Mücadele bugün yani 19 Ocak Çarşamba saat 17.00'de kaldığı yerden oynanacak.
İttifak Holding Konyaspor-Adana Demirspor: 1-0
VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş: 0-1
19 Ocak Çarşamba:
17.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor
17.00 Göztepe-Demir Grup Sivasspor
17.00 Yukatel Kayserispor-Medipol Başakşehir
20.00 Fenerbahçe-Altay
20.00 Trabzonspor-GZT Giresunspor
20 Ocak Perşembe:
17.00 Aytemiz Alanyaspor-Atakaş Hatayspor
20.00 Galatasaray-Kasımpaşa