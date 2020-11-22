Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 9. hafta sonuçları
Süper Lig gelecek haftanın maçları | Süper Lig'de 9. hafta 23 Kasım Pazartesi günü oynanacak Galatasaray Kayserispor maçıyla tamamlanacak. Futbolseverler haftanın sonuçlarını araştırmaya başladı. Peki, 10. hafta hakemleri belli oldu mu? | Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig maç özetleri izle | Süper Lig puan durumu güncel
Süper Lig puan durumu | Süper Lig'de 9. hafta Galatasaray Kayserispor maçıyla noktalanacak. Süper Lig'de 21 takım bulunduğu için her hafta bir takım ligi bay geçiyor. 9. haftada ligi Yeni Malatyaspor bay geçti. Peki, Süper Lig'de 10. hafta maçları hangileri?
Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 9. hafta sonuçları
9. HAFTA SONUÇLARI
SÜPER LİG PUAN DURUMU
10. HAFTA FİKSTÜRÜ