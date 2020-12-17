Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 13. hafta maçları
Süper Lig maçları oynanacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle mart ile haziran ayları arasında Süper Lig'de maçlar oynanmadı. Ligde koronavirüse yakalanan futbolcuların artması sebebiyle futbolseverler maçların oynanıp oynanmayacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig 13. hafta belli mi? | Süper Lig güncel puan durum
Süper Lig maçları oynanacak mı? | Süper Lig’de maçların oynanmamasına yönelik henüz bir karar alınmadı. Maçlar koronavirüs tedbirleri oynanmaya devam ediyor. Süper Lig’de 13. hafta Karagümrük Galatasaray maçıyla başlayacak. Ligde 13. haftayı Medipol Başakşehir bay geçecek.
Süper Lig 13. hafta maçları
18 Aralık Cuma
19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
19 Aralık Cumartesi
13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)
16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)
16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)
19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)
20 Aralık Pazar
13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)
16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)
19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)
21 Aralık Pazartesi
19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)
Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.
Süper Lig güncel puan durumu