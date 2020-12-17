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Spor Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 13. hafta maçları
Spor

Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 13. hafta maçları

Süper Lig maçları oynanacak mı? | Koronavirüs salgını sebebiyle mart ile haziran ayları arasında Süper Lig'de maçlar oynanmadı. Ligde koronavirüse yakalanan futbolcuların artması sebebiyle futbolseverler maçların oynanıp oynanmayacağını araştırıyor. Peki, Süper Lig 13. hafta belli mi? | Süper Lig güncel puan durum

Yeniakit Publisher
2020-12-17 13:05:00 -
Süper Lig güncel puan durumu | Süper Lig 13. hafta maçları

Süper Lig maçları oynanacak mı? | Süper Lig’de maçların oynanmamasına yönelik henüz bir karar alınmadı. Maçlar koronavirüs tedbirleri oynanmaya devam ediyor. Süper Lig’de 13. hafta Karagümrük Galatasaray maçıyla başlayacak. Ligde 13. haftayı Medipol Başakşehir bay geçecek.

Süper Lig 13. hafta maçları

18 Aralık Cuma

19.00 Fatih Karagümrük-Galatasaray (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19 Aralık Cumartesi

13.30 Göztepe-Atakaş Hatayspor (Gürsel Aksel)

16.00 Trabzonspor-Çaykur Rizespor (Medical Park)

16.00 Yeni Malatyaspor-Kasımpaşa (Yeni Malatya)

19.00 Gaziantep FK-Fenerbahçe (Kalyon)

20 Aralık Pazar

13.30 Gençlerbirliği-MKE Ankaragücü (Eryaman)

16.00 Yukatel Denizlispor-Aytemiz Alanyaspor (Denizli Atatürk)

19.00 Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Vodafone Park)

21 Aralık Pazartesi

19.00 İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Hes Kablo Kayserispor (Antalya)

Not: Medipol Başakşehir haftayı bay geçecek.

Süper Lig güncel puan durumu

 

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