Süper Lig gol krallığında son hafta

Bilgehan Sarı yeniakit.com.tr

Sezon başında İngiltere’nin Crystal Palace takımından iki yıllığına kiralanan Alexander Sörloth 23 gol ile son haftaya gol krallığının ilk sırasında girerken, Alanyaspor’un Senegalli golcüsü Papiss Cisse ise 22 gol ile ikinci sırada yer alıyor.

Alexander Sörloth 31 gol

Bu sezon Süper Lig’de 33 maçta forma giyen Sörloth, ligde forma giydiği takımlar arasında sadece Yeni Malatyaspor ve Denizlispor karşılaşmalarında gol ya da asist katkısı yapamadı. Norveçli golcü Trabzonspor formasıyla çıktığı Süper Lig, Türkiye Kupası ve Uefa Avrupa Ligi’nde 47 maçta 31 gol 10 asistlik performans gösterdi.

Tecrübeli Senegalliden 26 gol

Alanyaspor’un tecrübeli golcüsü Papiss Cisse Süper Lig ve Türkiye Kupası’nda forma giydiği 36 karşılaşmada 26 gol atarken 2 asist ile takımına katkıda bulundu. Senegalli golcü 22 gol ile Alexander Sörloth’un arkasında ikinci sırada yer alıyor.

Trabzonspor’un son hafta oynanacak Kayserispor karşılaşmasında Sörloth’un gol atamaması durumunda Cisse, Konyaspor deplasmanında gol sayılarını eşitlerse bu senenin iki gol kralı olacak.