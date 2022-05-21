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Spor Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 sezonu gol krallığı son durum
Spor

Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 sezonu gol krallığı son durum

Süper Lig’de 2021-2022 Ahmet Çalık sezonu 22 Mayıs Pazar akşamı oynanacak olan maçlarla tamamlanacak. Futbolseverler ise bu sezon kimin gol kralı olduğunu araştırmaya başladı. 2021-2022 sezonu gol krallığı sıralaması:

Yeniakit Publisher
2022-05-21 22:38:00 -
Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 sezonu gol krallığı son durum

Süper Lig’de 2021-2022 sezonu Trabzonspor’un şampiyonluğu tamamlanacak. Ligde son hafta 22 Mayıs Pazar akşamı tamamlanacak. Futbolseverler ise bu yıl hangi futbolcunun gol kralı olduğunu araştırmaya başladı. Peki, kim gol kralı oldu?

Süper Lig gol kralı kim oldu? 2021-2022 sezonu gol krallığı son durum

Umut Dilan Bozok (Kasımpaşa)18

Ayoub EL Kaabi (Hatayspor)       16

Joel Julius Pohjanpalo (Ç.Rizespor)          16

Andreas Evald Cornelius (Trabzonspor)15

Serdar Dursun   (Fenerbahçe)    15

Aleksandar Pesic (Karagümrük)14

Alexandru Iulian Maxim (Gaziantep FK)14

Haji Amir Wright (Antalyaspor)14

Michy Batshuayi Atunga (Beşiktaş)         14

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