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Süper Lig futbolcuları kaleleri şaşırdı

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk üç haftasında da çok 3 futbolcunun ters vuruşu golle sonuçlandı.

05 Şubat 2019 Salı 12:27
Süper Lig futbolcuları kaleleri şaşırdı

Süper Lig'de ikinci devrenin ilk üç haftasında da ters vuruşla gol atıldı.

Sezonun ikinci yarısında henüz 3 hafta geride kalmasına rağmen bazı futbolcular kalelerini 3 kez şaşırdı.

Beşiktaş'tan Dorukhan Toköz, Trabzonspor'dan Caleb Ekuban ve Antalyasporlu futbolcu Salih Dursun, kendi kalesine gol atma şanssızlığını yaşadı.

Orta sahada görev yapan Dorukhan ve Gana asıllı İtalyan forvet Ekuban, bir maçta hem kendi kalesine hem de rakip kaleye gol attı.

Ekuban'dan iki dakikada iki gol

Trabzonsporlu Ekuban, 18. haftada Medipol Başakşehir ile oynadıkları maçta biri kendi kalesine olmak üzere iki dakikada iki gol kaydetti.

48. dakikada Emre Belözoğlu'nun kullandığı serbest vuruşta Ekuban'a çarpan top Trabzonspor ağlarıyla buluştu. Medipol Başakşehir bu golle skoru 3-0 yaparken, Ekuban 49. dakikada bu kez rakip filelerini havalandırarak farkı ikiye indirdi.

Karşılaşmayı 4-2 kazanan Medipol Başakşehir, Trabzon deplasmanından üç puanla döndü.

Maçtaki iki gol de Dorukhan'dan

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Dorukhan Toköz, 19. haftada Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile yaptıkları karşılaşmada önce üzüldü, sonra sevindi.

İlginç pozisyonda Necip Uysal'ın uzaklaştırmaya çalıştığı top Dorukhan'a çarparak siyah-beyazlı filelere gitti. Konuk ekip, 69. dakikada gelen bu golle İstanbul'da 1-0 öne geçti.

Dorukhan, kendi kalesine attığı golün ardından bu kez topu rakip filelerle buluşturdu.

Karşılaşma, Dorukhan'ın golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlanırken, Beşiktaş evinde iki puan bıraktı.

Şanssızlık Salih Dursun ile devam etti

Süper Lig'de dün tamamlanan 20. haftanın talihsiz ismi ise Antalyasporlu Salih Dursun oldu. 

Antalyaspor-Beşiktaş maçında, savunma oyuncusu Salih, siyah-beyazlı ekibin 4. golünü kaydetti.

Ani gelişen Beşiktaş atağında Güven Yalçın'ın içeriye çevirdiği topu Salih, kendi kalesine gönderdi. Bu golle durumu 4-1 yapan Beşiktaş, sahadan 6-2'lik galibiyetle ayrıldı.

Ters vuruşla 14 gol atıldı

Dorukhan, Ekuban ve Salih Dursun'un golleriyle bu sezon kendi kalesine atılan gol sayısı 14 oldu.

Süper Lig'in ilk yarısında Bakary Kone ve Ricardo Faty (MKE Ankaragücü), Sadık Çiftpınar (Evkur Yeni Malatyaspor'da oynarken), Martin Skrtel (Fenerbahçe), Enzo Roco (Beşiktaş), Matic Fink (Çaykur Rizespor), Uğur Demirok (Atiker Konyaspor), Diego (Antalyaspor), Aurielien Chedjou (Bursaspor), Özgür Çek (Kasımpaşa) ve Ogenyi Onazi (Trabzonspor), kendi kalelerine gol atma şanssızlığını yaşamıştı. 

Sezonun 20 haftalık bölümünde MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Antalyaspor ve Trabzonspor, ters vuruşlardan kalesinde iki gol gördü.

Aynı maçta kaleler iki kez şaştı

Sezonun 10. haftasında oynanan Beşiktaş-Çaykur Rizespor maçında ters vuruşla skor iki kez değişti.

Beşiktaş'ın 4-1 kazandığı müsabakada siyah-beyazlı ekipten Enzo Roco ve Çaykur Rizespor'dan Matic Fink, kendi kalelerine gol atarak taraftarlarını üzdü.

Spor Toto Süper Lig'de 2018-2019 sezonunda şu ana kadar kendi kalesine gol atan futbolcular şunlar:

Futbolcu

Takımı

Maç

Skor

Bakary Kone

MKE Ankaragücü

MKE Ankaragücü-Galatasaray

1-3

Sadık Çiftpınar

Evkur Yeni Malatyaspor

Göztepe-Evkur Yeni Malatyaspor

1-3

Martin Skrtel

Fenerbahçe

Fenerbahçe-Kayserispor

2-3

Enzo Roco

Beşiktaş

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

4-1

Matic Fink

Çaykur Rizespor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

4-1

Ricardo Faty

MKE Ankaragücü

Atiker Konyaspor-MKE Ankaragücü

2-0

Uğur Demirok

Atiker Konyaspor

Galatasaray-Atiker Konyaspor

1-1

Diego

Antalyaspor

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Antalyaspor

1-0

Aurielien Chedjou

Bursaspor

Bursaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

2-1

Özgür Çek

Kasımpaşa

Fenerbahçe-Kasımpaşa

2-2

Ogenyi Onazi 

Trabzonspor 

Beşiktaş-Trabzonspor 

2-2 

Caleb Ekuban 

Trabzonspor

Trabzonspor-Medipol Başakşehir 

2-4 

Dorukhan Toköz 

Beşiktaş 

Beşiktaş-Büyükşehir Belediye Erzurumspor 

1-1 

Salih Dursun 

Antalyaspor 

Antalyaspor-Beşiktaş 

2-6 

Not: Kendi kalesine atılan gollerde hakem kayıtları dikkate alınmıştır.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 12:27
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