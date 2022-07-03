Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Maçlar ne zaman başlayacak Süper Lig 2022-2023 sezonu
2021-2022 sezonunu Trabzonspor şampiyonlukla noktaladı. Futbolseverler ise yeni sezonun ne zaman başlayacağını, fikstürün ne zaman çekileceğini araştırıyor. Peki, Süper Lig’de yeni sezon ne zaman başlar?
Süper Lig’de yeni sezonun başlaması için geri sayım başladı. Peki, Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?
Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek? Maçlar ne zaman başlayacak Süper Lig 2022-2023 sezonu
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'de fikstür çekimi 4 Temmuz Pazar saat 19.00'da TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek. Fikstür çekimine TFF yetkililerinin yanı sıra kulüp temsilcileri katılacak.
Süper Lig ve 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023'te sona erecek. 1. Lig'de ise normal sezon 14 Mayıs 2023'te tamamlanacak.
Katar'da 21 Kasım-18 Aralık 2022'de düzenlenecek FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig'e 14 Kasım Pazartesi gününden itibaren ara verilecek.
TFF 2. Lig, 27-28 Ağustos'ta oynanacak maçlar ile başlayacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te sona erecek. TFF 3. Lig ise 3-4 Eylül'den itibaren oynanacak ve normal sezon 29 Nisan 2023'te bitecek.