Süper Lig ekibinin yeni teknik direktörü Alex de Souza! Rakip oluyor... İlan etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, bir süredir gündemde olan Alex de Souza ile anlaşma sağladı. Brezilyalı teknik adam, yeni sezonda Antalya ekibinin başına geçecek.

ALEX, 1+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALADI

Ajansspor'un haberine göre; Alex de Souza, Antalyaspor ile 1+1 yıllık anlaşmaya imza attı.Antalyaspor'un Sergen Yalçın ile yollarının resmi olarak ayrılmasının ardından anlaşmanın Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirilmesi bekleniyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA GELECEK

Alex de Souza'nın önümüzdeki hafta da Türkiye'ye geleceği ifade edildi.

CORİTİBA'YI REDDETİ

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Antalyaspor ile sözleşme imzalayan Alex de Souza, hafta sonunda eski takımı Coritiba'dan gelen teklifi reddetti. Antalyaspor ile anlaşma sağladığını belirten Brezilyalı, Coritiba'ya teşekkür ederek Türkiye'de çalışacağını bildirdi.

ALEX'İN TEKNİK DİREKTÖRLÜK İSTATİSTİKLERİ

2021 yılının Nisan ayında teknik direktörlük kariyerine başlayan Alex de Souza ilk deneyimini Brezilya temsilcisi Sao Paulo'nun U20 takımıyla yaşadı. Alt yaş takımıyla 25 maça çıkan Alex de Souza burada 15 galibiyet 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet alırken 1.96 maç başına puan ortalaması elde etti.Daha sonra kariyerine yine Brezilya'nın ikinci ligi olan Brezilya Serie B temsilcisi Avai FC'de devam eden teknik adam burada A Takımın başında yer aldı. Alex, Avai FC'nin başında 18 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 mağlubiyet alırken maç başına 1.17 puan ortalaması elde edebildi.