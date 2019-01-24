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Süper Lig ekibine büyük şok! Türkiye'ye gelemeden tutuklandı

Süper Lig'in flaş ekibi Yeni Malatyaspor'un gündemindeki Fulham'ın golcüsü Aboubakar Kamara, kulüp tesislerde bir çalışan ile tekme tokat kavga ettikten sonra ''adam yaralama'' iddiasıyla, Türkiye'ye gelemeden tutuklandı.

24 Ocak 2019 Perşembe 11:48
Süper Lig ekibine büyük şok! Türkiye'ye gelemeden tutuklandı

Yeni Malatyaspor'un anlaşmaya çok yaklaştığı Fulham'ın forveti Aboubakar Kamara, transfer görüşmelerinin devam ettiği bugünlerde ''adam yaralama'' suçundan tutuklandı.

Kamara'nın Fulham tesislerinde bir çalışan ile tekme tokat kavga ettikten sonra çalışanı ağır şekilde yaraladığı ve bu yüzden tutuklandığı belirtildi.

İlk vukuatı bu değil

Hırçın yapısıyla dikkat çeken golcü oyuncu, geçtiğimiz günlerde de takım arkadaşı Mitrovic ile saha içinde forvet kavgası yapmış ve topu bırakmayıp penaltıyı kendisi kullanmıştı. Kullandığı penaltıyı kaçıran Kamara için teknik direktör Claudio Ranieri, maçın ardından ''Onu öldürmek istiyorum.'' sözlerini kullanmıştı.

Aynı Kamara, yine geçtiğimiz günlerde Mitrovic ile yoga dersi sırasında tekme tokat kavga etmişti ve tepki toplamıştı.

(Sporx)

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 11:48
  1. Aboubakar Kamara
  2. Yeni Malatyaspor
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