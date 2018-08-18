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Süper Lig ekibinden yılın bombası Marcus Berg

Süper Lig ekiplerinden Göztepe dünyaca ünlü golcü futbolcu Marcus Berg'i transfer ediyor.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:44
Süper Lig ekibinden yılın bombası Marcus Berg

HAFTA İÇİ İZMİR’E GELECEK

İSPANYOL Deportivo La Coruna'nın orta sahası Celso Borges'e Sarı-Kırmızılı formayı giydiren Göztepe yönetimi, İsveç Milli Takımı’nın santrforu Marcus Berg'e kanca attı. Geçen sezon Birleşik Arap Emirlikleri takımlarından Al-Ain’de oynayan 32 yaşındaki golcüyle görüşmelere başlayan Göz-Göz’ün, hafta içinde Berg’i İzmir’e getirmesi bekleniyor. Yönetimin Berg’i kadrosuna katması halinde, Nabil Ghilas ile yollarını ayıracağı da öğrenildi.

İSVEÇ’İN 1 NUMARALI FORVETİ

RUSYA'DA düzenlenen 2018 Dünya Kupası'nda İsveç Milli Takımı'nın 1 numaralı golcüsü olan ve çeyrek final gören Berg, hava toplarındaki hakimiyeti ve bitiriciliğiyle dikkat çekiyor. Futbola ülkesinde Göteborg'da başlayan yıldızı oyuncu, Hollanda'da Groningen, PSV Eindhoven, Almanya'da Hamburg ve Yunanistan'da Panathinaikos formalarını giydi. Berg geçen sezon Al-Ain formasıyla 29 karşılaşmada 32 gol, 11 asistlik performans sergiledi. 

(Gunes)

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 14:44
  1. İzmir
  2. Süper Lig
  3. Göztepe
  4. Marcus Berg
  5. İsveç
  6. Birleşik Arap Emirlikleri'nden Al-Ain
  7. Al-Ain

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