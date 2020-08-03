Süper Lig ekibinden bomba transfer
Sivasspor, Polonya’nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı. Oyuncunun birkaç güne kadar Sivas’a gelerek resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor. Forvet, forvet arkası ve sol kanatta oynayan oyuncuyla Rıza Çalımbay bizzat anlaştı.
Yeni sezonda Avrupa’ya gitmeyi garantileyen, bu yüzden kadrosunu güçlendirmek için kolları sıvayan Sivasspor transferde atağa kalktı.
İlk iş olarak teknik direktör Rıza Çalımbay’ın sözleşmesini uzatan kırmızı-beyazlılar, transfere ise hücum hattından başladı.
Sivasspor, Polonya’nın Piast takımında 39 maçta 19 gol atıp 5 asist yapan Jorge Felix ile prensipte anlaştı.
Sözleşmesi sona eren ve bonservisi elinde olan başarılı oyuncunun birkaç güne kadar şehre gelerek resmi imzayı atması bekleniyor.