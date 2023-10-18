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Spor Süper Lig ekibinden alkışlanacak Filistin kararı
Spor

Süper Lig ekibinden alkışlanacak Filistin kararı

Yeniakit Publisher
2023-10-18 20:02:00 -
Süper Lig ekibinden alkışlanacak Filistin kararı

Konyaspor, cumartesi günü oynanacak olan Pendikspor karşılaşmasının bütün gelirlerini Gazze’de inşa edilecek olan hastanenin yapımına bağışlayacağını söyledi.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, Pendikspor maçından elde edecekleri tüm gelirlerin Gazze'de yapılacak hastane için bağışlanacağını açıkladı.

Yeşil-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, "Gazze'de yaşanan elim hadiseleri kamuoyu gibi bizler de endişeyle takip etmekteyiz. Kadınların, çocukların ve masum insanların tedavi gördüğü iki hastanenin bombalanması sonucu yüzlerce sivilin hayatını kaybetmesinden dolayı derin üzüntü içindeyiz. Bölgede huzurun ve barışın bir an önce hakim olmasını temenni ediyor, işlenen bu savaş suçunu şiddetle kınıyoruz. Dil, din, irk gözetmeksizin tüm dünya toplumlarını, Gazze'deki sivil halk adına harekete geçmeye davet ediyoruz.

Konyaspor Kulübü olarak, Gazze'deki çocukların çığlıklarını duyurmak adına Cumartesi günü oynayacağımız lig karşılaşmasında tepkimizi ortaya koyacağız. Futbol A Takımımız, uluslararası hukuk ve insan haklarının yok sayıldığı saldırılara dikkat çekmek adına maçın ısınma bölümüne Free Palestine tişörtü giyecek ve karşılaşmaya siyah forma ile çıkacaktır. Kulübümüz ayrıca müsabakanın tüm maddi gelirini de Gazze'de inşa edilecek hastane yapımına bağışlayacaktır. Büyük Konyaspor Taraftarı ise Filistin ve Gazze halkının yanında olduğunu gösteren koreografi çalışması gerçekleştirecektir.

En temel insani değerlerden yoksun bu saldırılarda hayatını kaybedenlere tekrar Allah'tan rahmet diler, tarihte benzeri olmayan bu vahşette yaralananlara ise acil şifalar dileriz.'' ifadelerine yer verildi.


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