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Spor

Süper Lig ekibinde şok ayrılık!

Bu sezon ligi 12. sırada bitiren Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 08:02:00 -
Süper Lig ekibinde şok ayrılık!

Bu sezon çokta iyi performans sergileyemeyen Gençlerbirliği yaptığı açıklamayla teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarının ayrıldığını bildirdi.

İşte Gençlerbirliği'nin yaptığı açıklama:

"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." denildi.

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