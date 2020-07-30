Süper Lig ekibinde şok ayrılık!
Bu sezon ligi 12. sırada bitiren Gençlerbirliği, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarını ayırdı.
Bu sezon çokta iyi performans sergileyemeyen Gençlerbirliği yaptığı açıklamayla teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yollarının ayrıldığını bildirdi.
İşte Gençlerbirliği'nin yaptığı açıklama:
"Teknik Direktörümüz Hamza Hamzaoğlu ile yaptığımız görüşmeler sonucunda anlaşarak yollarımızı ayırdık. Hamzaoğlu ve ekibine kulübümüze verdikleri emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarı diliyoruz." denildi.