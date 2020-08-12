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Spor

Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Yeni Malatyaspor'da geçtiğimiz haftalarda yönetimin görevi bırakacağı haberi gündeme gelmişti. Bu haber sonrası Malatya ekibinde yavaş yavaş ayrılıklar başladı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 11:39:00 - 2020-08-12 13:02:25
Süper Lig ekibinde flaş ayrılık!

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezonu 16. sırada tamamlayarak küme düşen ancak; Türkiye Futbol Federasyonu'nun küme düşmenin kaldırılması kararı sonrası tekrar lige tutunan Yeni Malatyaspor'da ayrılık yaşandı. Malatyaspor'da ikinci başkan Selim Pilten görevinden ayrıldı.

Malatyaspor yönetimi, önceki gün ikinci başkan Selim Pilten'in durumu için toplandı. Toplantıdan, oy birliğiyle Selim Pilten'in yeni dönemde yönetimde olmaması kararı çıktı.

2. başkan Önümüzdeki günlerde açıklanacak

Bu karar sonrası durum Selim Pilten'e iletildi. Pilten'de istifa etti. Yeni Malatyaspor'da Selim Pilten'in yerine ikinci başkanlık görevine kimin getirileceği, önümüzdeki günlerde açıklanacak.

"Dere geçerken at değiştirilmez"

Öte yandan Yeni Malatyaspor'un Süper Lig'den düşmesi sonrası Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yönetimin istifa etmesi gerektiğini dile getirmişti. Gürkan, önceki dönemlerde yönetimin istifası istendiğinde 'Dere geçerken at değiştirilmez' ifadelerini kullanmıştı.

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