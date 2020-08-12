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Spor

Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile anlaştığını duyurdu.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 08:03:00 -
Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı

Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Peru milli takımının orta saha oyuncusu Christian Cueva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.

Sarı-siyahlı kulüp transferi 'WhatsApp grubuna Yeni eklenen kişi' kurgusuyla paylaşırken, taraftar transferin açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.

Kulüpten yapılan açıklama işte şu şekilde:

Kulübümüz, Peru milli takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır. Ailemize hoşgeldin.

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