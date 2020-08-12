Süper Lig ekibi transferi resmen açıkladı
Süper Lig ekiplerinden Yeni Malatyaspor, 28 yaşındaki Perulu orta saha oyuncusu Christian Cueva ile anlaştığını duyurdu.
Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor Peru milli takımının orta saha oyuncusu Christian Cueva'yı kadrosuna kattığını açıkladı.
Sarı-siyahlı kulüp transferi 'WhatsApp grubuna Yeni eklenen kişi' kurgusuyla paylaşırken, taraftar transferin açıklanmasının ardından büyük sevinç yaşadı.
Kulüpten yapılan açıklama işte şu şekilde:
Kulübümüz, Peru milli takımı orta saha oyuncusu Christian Cueva ile prensip anlaşmasına varmıştır. Ailemize hoşgeldin.