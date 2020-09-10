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Spor Süper Lig ekibi Kayserispor'da koronavirüs şoku! Antrenman iptal edildi
Spor

Süper Lig ekibi Kayserispor'da koronavirüs şoku! Antrenman iptal edildi

Süper lig takımlarından Kayserispor'da bir idari personelde ölümcül koronavirüs tespit edildi. Bu gelişmenin ardından Kayserispor'un bugünkü antrenmanı iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-09-10 15:03:00 - 2020-09-10 15:05:49
Süper Lig ekibi Kayserispor'da koronavirüs şoku! Antrenman iptal edildi

Çin'den tüm dünyaya hızla yayılan ölümcül koronavirüs (Covid-19) salgını Türkiye'de de etkili oluyor.

Son günlerde artış gösteren koronavirüs vakaları, Süper Lig takımlarından Kayserispor'u vurdu.

Sarı-kırmızılı takımdan yapılan açıklamaya göre; kulüp çalışanı bir personelin koronavirüs testi pozitif çıktı. 

"Antrenman iptal edildi"

Bu gelişmenin ardından Kayserispor'un bugünkü antrenmanının iptal edildiği duyuruldu.

Süper Lig'de yeni sezonun ilk maçında pazar günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan Kayseri ekibinde futbolculara, teknik ekibe ve kulüp personeline bugün bir koronaviürs testi daha yapıldı.

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