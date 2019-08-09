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Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan borç açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa, borç haberleriyle ilgili açıklama yaptı. İstanbul temsilcisi, herhangi bir finansal kuruluşa borcu olmadığını açıkladı.

09 Ağustos 2019 Cuma 16:09
Süper Lig ekibi Kasımpaşa'dan borç açıklaması

Kasımpaşa Kulübü, hakkında çıkan borçlarla ilgili açıklama yaptı.

Lacivert-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Çeşitli kurumlar tarafından Türk futbol kulüplerinin borçları açıklanmakta ve kulübümüzün de bu kulüpler içerisinde bulunduğu zannı oluşmaktadır. Şirketimizin kamuya, finansal kuruluşlara, şahıs firmalarına ve çalışanlarımıza herhangi bir borcunun bulunmadığını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Kasımpaşa Kulübünün Türk spor camiasına yaptığı yatırımlarla adından söz ettirdiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Kulübümüz borcu yoktur"

"Kulübümüz Ağustos 2018 ve Ağustos 2019 tarihleri arasındaki bir yıllık süreçte kamuya 31 milyon 811 bin 196 Türk lirası vergi ödemesi yapmıştır ve herhangi bir kamu borcu bulunmamaktadır. Aynı dönemde 87 milyon 500 bin Türk lirası nakit üreten kulübümüzün herhangi bir finansal kuruluşa da borcu bulunmamaktadır."

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Haber Tarihi: 09 Ağustos 2019 Cuma 16:09
  1. Kasımpaşa
  2. Süper Lig

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