Süper Lig ekibi için Müge Anlı'dan yardım istediler: Lütfen onu bulun

Süper Lig 16. haftasında Galatasaray’ı konuk eden Sivasspor'un 52. dakikada Fredrik Ulvestad'ın attığı gol yaklaşık 5 dakika süren VAR incelemesinin ardından iptal edildi. Daha sonrasında golün neden iptal edildiğine dair hiçbir açıklama yapılmadı. Golün neden iptal edildiği bir türlü açıklık kazanmazken, yaşanan durum birçok futbol hakemi ve Sivasspor camiası tarafından tepkiyle karşılandı.

Protesto etti

Sivaslı spor programı yapımcısı Abdullah Yiğit, ilginç bir protestoya imza attı. Yiğit her hafta düzenli olarak gerçekleştirdiği programının açılışını karanlık stüdyoya yaptı. Yiğit karanlıktaki programına, “Bugün stüdyomuz karanlık ama Türk futbolu kadar karanlık değil. Biz stüdyomuzu Türk futbolunun aydınlığı için kararttık. Biz bu stüdyoyu Türk futboluna aydınlığın gelmesi için kararttık. Biz bu stüdyoyu daha şeffaf bir Türk futbolu izin kararttık. Dört gün önce Sivas’ta Türk futbol tarihinde belki de bir ilk yaşandı. Sivasspor’un attığı gol iptal edildi ve buna bir gerekçe gösterilemedi. Dört gündür Türk spor kamuoyu bu sorunun cevabını arıyor. Sivasspor’un golü neden iptal edildi? Hiç kimse buna bir cevap bulamıyor. Stüdyomuzdaki karanlık Türk futbolu kadar karanlık değildir” sözleriyle başladı.

Müge Anlı'dan yardım istedi

Yiğit ayrıca programında Müge Anlı’ya seslenerek, golün neden iptal edildiğinin bulunması için yardım istedi. Anlı’ya seslenen Yiğit, “Biz Vizyon58 televizyonu olarak, Sivaslılar olarak buradan program yapımcısı Müge Anlı’ya bir çağrıda bulunmak istiyoruz. Bu gol neden iptal edildi bunun bulunmasını istiyoruz. Çünkü kendisi bugüne kadar birçok faili meçhulü ortaya çıkarttı. Bu yönüyle isim yaptı, bu yönüyle biliniyor. Zaman zaman emniyetin bile açıklamakta güçlük çektiği olayları aydınlığa kavuşturuyor. Tek çare olarak tüm Sivaslılar olarak Müge Anlı’dan bu esrarengiz olayın, nizami bu golün neden iptal edildiği bulmasını istiyoruz, rica ediyoruz” dedi.

Saz çaldı, türkü söyledi

Spor programındaki tepkiler bunlarla da bitmedi. Yiğit programında bölgenin sevilen aşıklarından Aşık Kaptani’yi konuk etti. Kaptani programda sazının teline vurup, “Futbolumuzu katleden hakemlerden davacıyız” isimli türküsünü okudu.