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Spor Süper Lig ekibi Gaziantep'te koronavirüs depremi
Spor

Süper Lig ekibi Gaziantep'te koronavirüs depremi

Gaziantep'te Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, üç futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı. Böylece takımdaki vaka sayısı 5'e yükseldi.

Yeniakit Publisher
2021-05-14 14:50:00 -
Süper Lig ekibi Gaziantep'te koronavirüs depremi

Süper Lig temsilcilerinden Gaziantep'te, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakasının 5'e yükseldiği bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Süper Lig'in 42. haftasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçı öncesi yapılan Kovid-19 testlerinde, üç futbolcunun daha test sonucu pozitif çıktı.

Yapılan testlerle, takımdaki test sonucu pozitif çıkan futbolcu sayısı 5'e yükselmiş oldu.

Açıklamada, "Oyuncularımızın genel sağlık durumu iyi olup, izolasyon ve tedavi süreci ilgili protokoller dahilinde başlatılmıştır." ifadeleri kullanıldı.​​​​​

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