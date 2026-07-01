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Spor Süper Lig ekibi 5 futbolcusuna veda etti! 1 futbolcuyu renlerine bağladı
Spor

Süper Lig ekibi 5 futbolcusuna veda etti! 1 futbolcuyu renlerine bağladı

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Süper Lig ekibi 5 futbolcusuna veda etti! 1 futbolcuyu renlerine bağladı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, kiralık sözleşmeleri sona eren Luis Da Silva Cafumana (Show), Hrvoje Smolcic, Botond Balogh ve Can Keleş ile sözleşmesi biten Furkan Gedik'e veda etti. Öte yandan yeşil siyahlılar, 28 yaşındaki Alman sol kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Kulübümüzle olan sözleşmesi sona eren oyuncularımıza emekleri için teşekkür ediyoruz. Kendilerine devam eden kariyerlerinde başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Sezon başında Maccabi Haifa'dan kiralanan Angolalı futbolcu Show, yeşil-siyahlı formayla 32 maçta görev alırken, Parma'dan kiralanan Botond Balogh ise 25 karşılaşmada forma giydi.

Kocaelispor'un Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak kadrosuna kattığı Hrvoje Smolcic, 29 maçta 1 gollük katkı sağlarken, Beşiktaş'tan kiralanan Can Keleş de 25 müsabakada görev yaptı.

Sözleşmesi sona eren Furkan Gedik de 9 maçta forma giyip 1 gol katkısı sağladı.

MAKANA BAKU KOCAELİSPOR'DA

Öte yandan Kocaelispor’da yeni sezon kadro planlamasını sürdürüyor. Körfez ekibi, son olarak Yunanistan temsilcisi Atromitos'ta forma giyen kanat oyuncusu Makana Baku ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

Konuyla ilgili kulüpten yapılan açıklamada, "Kocaelispor'umuza hoş geldin Makana Baku. Kulübümüz ile Makana Baku arasında 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza kutsal armamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

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