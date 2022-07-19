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Spor Süper Lig devlerine Denayer'dan kötü haber
Spor

Süper Lig devlerine Denayer'dan kötü haber

Adı Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Jason Denayer'in Torino ile anlaşma noktasına geldiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-19 19:43:00 -
Süper Lig devlerine Denayer'dan kötü haber

Olympique Lyon ile olan sözleşmesinin sonuna gelerek boşa çıkan Jason Denayer'in yeni takımı belli oluyor. Transfer döneminde ismi Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor ile anılan Belçikalı oyuncunun İtalya Serie A ekiplerinden Torino'ya transfer olabileceği belirtildi.

Belçika basınından Nieuwsblad'ın haberine göre Denayer, Torino ile anlaşma noktasına geldi. Geçen sezon Lyon ile sözleşme konusunda yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle formu düşen Denayer'in Dünya Kupası öncesi forma giymesi gerektiği ve bu doğrultuda Torino ile anlaşmaya vardığı ifade edildi.

Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor gibi Türk takımlarının yanı sıra Denayer'in ismi Sevilla ve Roma ile de anılmıştı.

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