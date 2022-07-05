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Spor Süper Lig devleri peşindeydi! Yeni takımı belli oldu...
Spor

Süper Lig devleri peşindeydi! Yeni takımı belli oldu...

Göztepe'nin 2021/22 sezonunda 1. Lig'e düşmesiyle beraber takım kaptanı Halil Akbunar'ın geleceği merak ediliyordu. Son dönemde adı; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan tecrübeli futbolcunun yeni adresi futbolseverleri şaşırttı. Akbunar'ın Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.

Yeniakit Publisher
2022-07-05 14:29:00 -
Süper Lig devleri peşindeydi! Yeni takımı belli oldu...

Göztepe'nin 2021/22 sezonunda  1. Lig'e düşmesiyle beraber takım kaptanı Halil Akbunar'ın geleceği merak ediliyordu. Son dönemde adı; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor ile anılan tecrübeli futbolcunun yeni adresi futbolseverleri şaşırttı. Akbunar'ın Belçika Ligi ekiplerinden Westerlo'ya transfer oldu.

1'inci Lig'e düştükten sonra futbol şubesini devralan yabancı firma Sports Republic'i temsilen kulüpte en yetkili isim olacak İtalyan Roberto Gagliardi'nin İzmir'e gelmesiyle yeni sezon planlamasına başlayan Göztepe'de Halil Akbunar'ın yeni adresi belli oldu.

RESMEN WESTERLO'DA
Göztepe'nin kaptanı Halil Akbunar resmen Belçika ekibi Westerlo'nun oyuncusu oldu.

2 YILLIK SÖZLEŞME
Sarı-kırmızılıların satış listesine koyduğu deneyimli kanat oyuncusu dün Belçika'ya giderek Westerlo ile sözleşme imzaladı. Takımla ilk idmanına çıkan Halil'in 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşmeye imza attığı kaydedildi.

KARİYERİ
Antalyaspor'da filiz lisansını alıp Göztepe altyapısına transfer olan Halil, 2011-2012 sezonunda profesyonel oldu.

Sarı-kırmızılı forma ile Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig’de mücadele eden Halil Akbunar, 2 şampiyonluk yaşadı.

Halil, 2014-2015 sezonunda 2'nci Lig'de zirve sevinci yaşarken, 2016-2017'de 1'inci Lig Play-Off finalinde Göztepe ile Süper Lig'e yükseldi.

Süper Lig'de son 5 sezondur Göztepe formasını istikrarlı bir şekilde giyen Halil, 2 defa da A Milli Takım'da görev aldı. Geçen sezon Göztepe'de 32 Süper Lig maçına çıkan 28 yaşındaki oyuncu 4 gol atıp, 4 de asist yaptı.

 


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