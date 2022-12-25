Süper Lig devleri istemişti, O imzayı attı!
Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Uruguaylı golcü Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımından ayrılarak Brezilya Ligi takımlarından Gremio ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.
Adı sık sık Galatasaray ve Fenerbahçe ile anılan Uruguaylı golcü Luis Suarez, ülkesinin Nacional takımından ayrılarak Brezilya Ligi takımlarından Gremio ile 1 yıllık anlaşma imzaladı.
Uruguay'ın Nacional takımında 6 aylık macerası sona eren Luis Suarez'in yeni adresinin neresi olacağı büyük merak konusu olmuştu. Ülkemiz takımlarından Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Suarez kararını verdi.
Nacional'dan ayrılarak yeni takım arayışlarına başlayan Suarez, Suudi Arabistan kulübü Al-Khaleej'in 18 ay için 6 milyon Euro'luk teklifini elinin tersiyle itti ve yeni takımıyla her konuda anlaşma sağladı.
Brezilya'nın köklü takımlarından Gremio'nun önerdiği 1 yıllık kontratı kabul eden Suarez, resmi evrakların hazırlanmasının ardından Brezilya'ya gidip resmi sözleşmeyi imzalayacak. Suarez, Nacional formasıyla çıktığı 16 resmi maçta 8 gol atmış ve takımının Uruguay şampiyonluğuna ulaşmasında pay sahibi olmuştu.