Süper Lig devine talep var! Herkes bu kez şok olacak... Buna dikkat, o Türk milli futbolcuyu istiyor
Trendyol Süper Lig ekibi Trabzonspor devinden bu defa yeni adım atılıyor! Alanyaspor formasını terleten milli futbolcu Oğuz Aydın için transfer atağı yapmayı planlıyor. Buna göre beklenmedik bir transfer an meselesi.
Yeni sezonun kadro planlamasını yapan Trabzonspor, Alanyaspor’dan Oğuz Aydın’la ilgileniyor.
35 MAÇTA 13 GOLE KATKI
Bu sezonki performansıyla A Milli Takım’a kadar yükselen 23 yaşındaki sağ kanat oyuncusu için ligin bitiminde temaslar sıklaşacak.
Oğuz Aydın, bu sezon 35 kez forma giydiği Alanyaspor'da 8 gol ve 5 asist kaydetti.
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