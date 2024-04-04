Süper Lig devine kötü haber! İmza hız kazanacak derken çalışmak için geç kaldılar! Artık karar verecekler

Bir yandan 2023/2024 sezonu tüm hızıyla devam ederken, diğer yandan da Süper Lig devleri özellikle gelecek sezonun kadro planlaması üzerinde çalışıyor.

Bu sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'ın açı ara farkla Süper Lig'i forse etmesinin ardından gelecek sezon daha fazla takımın yer alacağı bir şampiyonluk mücadelesi verilmesi bekleniyor.

Çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, gelecek sezon için transfer çalışmalarına yoğun bir şekilde devam ediyor.

Belçika basını geçtiğimiz günlerde siyah - beyazlıların, Vitesse ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Anis Hadj Moussa'yı renklerine bağlamak için harekete geçtiğini yazmıştı.

22 yaşındaki Cezayir asıllı Fransız oyuncu tercihini yaptı. Sol ayaklı sağ kanat oyuncusu sezon sonundan itibaren geçerli olmak üzere Feyenoord'a imza attı.

Belçika basınından haberi yapan gazeteci Sacha Tavolieri, adı Beşiktaş ile anılan yıldız oyuncunun Feyenoord'a imza atmasıyla ilgili olarak, Fanatik.com.tr'ye, "Beşiktaş geç kaldı. Oyuncu da kendisiyle ilgilenen Feyenoord'a 'Evet' diyerek teklifi değerlendirdi" dedi.

Bu sezon 28 karşılaşmada görev yapan genç oyuncu dört kez gol sevinci yaşarken, dört kez de takım arkadaşlarına asist yaptı.

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