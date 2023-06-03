Süper Lig devinden olay çıkış! Derbi sonrası açıklanacak...

İskoç ekibi Rangers, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan Ryan Kent ve Alfredo Morelos ile ilgili resmi açıklama yapmıştı. İki oyuncusunun da sezon sonunda takımdan ayrılacağını duyuran Rangers, transferi resmen açıklamıştı. Fenerbahçe'nin Ryan Kent ile imzaları attığı ve kısa süre içinde resmi açıklamanın geleceği öğrenildi.

Rangers; Ryan Kent, Alfredo Morelos, Scott Arfield, Filip Helander ve Allan McGregor'un takımdan ayrılacağını resmen duyurmuştu. Aralarından Ryan Kent ile ciddi ciddi ilgilenen Fenerbahçe yönetimi bu transfere noktayı koydu.

Geçtiğimiz günlerde Ryan Kent ile her konuda anlaşma sağlayan sarı-lacivertliler, yıldız oyuncuya yıllık 1.7 milyon euro verecek. 3+1 yıllık sözleşme yapılacak oyuncu, Rangers'tan 1 milyon euro kazanıyordu.

Fenerbahçe'nin Galatasaray ile oynayacağı maçtan sonra Ryan Kent transferinin resmen açıklanması bekleniyor.

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