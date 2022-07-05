Süper Lig derbiler ne zaman 2022-2023? Süper Lig fikstürü çekildi! Derbi maçları ne zaman?

Süper Lig 2022/23 sezonu fikstürü Türkiye Futbol Federasyonu tarafından çekilen kura sonucu netleşti. Bu sezon da futbol keyfi yaşayacak olan futbolseverler Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş ve Galatasaray derbi maç tarihlerini araştırıyor. Yeni sezona takımlar daha güçlü kadro ile girmek için yeni yeni isimleri renklerine bağlarken, bir yandan da Süper Lig’inyeni sezon takvimi işliyor. 2022-2023 sezonu maçları için gözler TFF’ye çevrilmişti. Zira TFF yeni sezonun kura çekilişini gerçekleştirdi. Peki derbi maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş derbi maçları ligin kaçıncı haftasında oynanacak? soruları taraftar tarafından sıklıkla sorulan sorular arasındaydı. İşte derbi maçları ne zaman oynanacak? Galatasaray-Fenerbahçe derbisi, Beşiktaş Fenerbahçe derbi maçı, Galatasaray Trabzonspor maçı, Beşiktaş-Galatasaray derbisi ne zaman, ligin kaçıncı haftasında? sorularının cevabı. İşte 2022 2023 Süper Lig derbi maçı tarihleri…

Süper Lig derbiler ne zaman 2022-2023?

Fikstür çekimiyle yeni sezonda Trabzonspor, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe’nin aralarında yapacakları karşılaşmaların haftaları da belli oldu. Bu çerçevede Süper ligdeki ilk derbi maçı ligin 4. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray arasında bordo mavili takımın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.

Çekilen fikstür çekiminin ardından büyük maçların oynanacağı haftalar şöyle:

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray