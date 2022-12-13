  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Tarihi dev proje! 62.6 milyar Euro'luk: Polonya, tarihinin en büyük yatırımı, 2000 kilometre...

Suudi bakan Türkiye'ye müjdeyi verdi! Resmen açıldı

Başkan Erdoğan'dan flaş sözler

AK Partili Turan: Tilki nutuk vermeye başlamışsa...

Van'da yerin altında ortalığı ayağa kaldıran yangın! Ekipler, uzmanlar apar topar bölgeye gitti

Tunç Soyer’i gören var mı? Tarihi Kemeraltı Çarşısı sular altında

Türkiye Uzay Ajansı'ndan heyecanlandıran paylaşım

Teknoloji devi Meta duyurdu: Terör içeriklerini tek tıkla kaldıracak algoritma! Ücretsiz tüm şirketlere sunuldu

Yunan uzmandan çok konuşulacak sözler: Türkiye ile anlaşmak bizi güvenceye alır

Araç sahipleri dikkat! Benzin ve motorin fiyatlarını etkileyecek yeni gelişme: Goldman Sachs’ın 2023 petrol tahmini
Spor Süper lig başlıyor işte 15.hafta maçları
Spor

Süper lig başlıyor işte 15.hafta maçları

Dünya kupası’nın sonuna yaklaşırken Süper lig’in başlamasına az kaldı İşte15.hafta maçları

Yeniakit Publisher
2022-12-13 20:39:00 - 2022-12-13 20:42:03
Süper lig başlıyor işte 15.hafta maçları
23.12.2022 20:00   FRAPORT TAV ANTALYASPOR - MKE ANKARAGÜCÜ  
 
23.12.2022 20:00   HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR - MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK  
 
24.12.2022 13:30   ATAKAŞ HATAYSPOR - BITEXEN GİRESUNSPOR  
 
24.12.2022 16:00   KASIMPAŞA A.Ş. - DEMİR GRUP SİVASSPOR  
 
24.12.2022 19:00   TRABZONSPOR A.Ş. - FENERBAHÇE A.Ş.  
 
25.12.2022 13:30   ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK  
 
25.12.2022 16:00   GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. - BEŞİKTAŞ A.Ş.  
 
25.12.2022 16:00   ARABAM.COM KONYASPOR - CORENDON ALANYASPOR  
 
25.12.2022 19:00   GALATASARAY A.Ş. - İSTANBULSPOR A.Ş.

Haftayı bay geçen takım
YUKATEL KAYSERİSPOR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23