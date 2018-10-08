Süper Lig Avrupa’nın en değerli 6. Ligi

Süper Ligde boy gösteren takımlarımız Avrupa’da top koşturan birçok ligden ve kulüpten daha değerli durumda. İngiltere, İspanya, İtalya, Almanya ve Fransa’nın ardından 6. sırada yer alan Türkiye Süper Ligi, takım bazında da birçok Avrupa kulübünü geride bırakmış durumda. Piyasa değeri açısından da Süper Lig, Portekiz, Hollanda, Belçika ve Rusya gibi ülkeleri de geride bıraktı. Ligin piyasa değeri en yüksek takımı 142 milyon 550 bin Euro’yla Fenerbahçe olurken, sarı-lacivertlileri 125 milyon 500 bin Euro’yla Beşiktaş, 100 milyon 100 bin Euro’yla da Galatasaray takip etti.

Premier Lig liderlik koltuğunda

Avrupa’nın en değerli ligi ise İspanya ve İtalya’yı geride bırakan İngiltere oldu. İngiltere Premier Lig’in piyasa değeri 4 milyar 910 milyon Euro. Premier Lig’i, 3 milyar 620 milyon Euro’yla İspanya La Liga takip ediyor. İki lig arasındaki toplam piyasa farkı 1 milyar 290 milyon Euro. Bu rakam Süper Lig’in değerinden 400 milyon Euro daha fazla. La Liga’nın ardından İtalya Serie A geliyor. Juventus’un başı çektiği ligin toplam değeri 2 milyar 790 milyon Euro. İtalya Serie A ile Almanya Bundesliga arasında 160 milyon Euro’luk bir fark bulunuyor. Bundesliga’nın değeri 2 milyar 630 milyon Euro. Özellikle Paris Saint Germain’in yatırımlarıyla piyasa değeri yükselen Fransa Ligue 1’in değeri de 1 milyar 750 milyon Euro’ya ulaşmış durumda. Bu 5 büyük ligin ardından en pahalı lig olarak da 888 milyon 550 bin Euro’yla Süper Lig dikkat çekiyor.

En pahalı takımlar İspanya’da

Avrupa’nın en büyük ligi olarak İngiltere Premier Lig öne çıksa da, en pahalı takımlar İspanya’da bulunuyor. Kadrosunda 24 futbolcu bulunan Real Madrid’in toplam piyasa değeri 766 milyon 800 bin Euro. Arda Turan’ın da formasını giydiği 22 kişilik kadrolu Barcelona’nın piyasa değeri ise 753 milyon 500 bin Euro. Piyasa değeri en düşük olan liglere baktığımızda ise ilk sırayı İrlanda Cumhuriyeti alıyor. 12 takımlı ligin toplam değeri 10 milyon 200 bin Euro. Avrupa’nın en düşük değerli ekibi ise yine İrlanda Cumhuriyeti Ligi’nden Bohemians. Bu takımın toplam değeri 250 bin Euro.

Avrupa liglerinin piyasa değerleri ve en pahalı takımlarının listesi şu şekilde:

Premier Lig: 4.91 milyar Euro

İspanya La Liga: 3.62 milyar Euro

İtalya Serie A: 2.79 milyar Euro

Almanya Bundesliga: 2.63 milyar Euro

Fransa Ligue 1: 1.75 milyar Euro

Türkiye Süper Lig: 888.55 milyon Euro

Portekiz Ligi: 862.40 milyon Euro

Rusya Ligi: 698.25 milyon Euro

Hollanda Ligi: 648.80 milyon Euro

Belçika Ligi: 521 milyon Euro