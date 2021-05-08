Süper Lig 40. hafta güncel puan durumu 40. hafta fikstürü
Süper Lig 40. hafta güncel puan durumu belli oldu. Son 3 haftasına girilen Süper Lig’de kritik 40. hafta müsabakaları aynı saatte oynandı. Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise son anda attığı golle 3 puanı aldı. İşte Süper Lig 40. hafta güncel puan durumu 40. hafta fikstürü
Süper Lig'in 40. haftasının tüm maçları sona erdi ve Avrupa ile küme düşmeme yarışı kızıştı. Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, rakiplerine yenilen Erzurumspor ile Gençlerbirliği, kümede kalma şanslarını zora soktular. Süper Lig puan durumu ve tüm detaylar haberimizde.
Süper Lig 40. hafta güncel puan durumu
Galatasaray 3 - 1 Beşiktaş
Sivasspor 0 - 0 Başakşehir
Trabzonspor 2 - 3 Antalyaspor
Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK
Hatayspor 1 - 0 Denizlispor
Fatih Karagümrük 5 - 1 Gençlerbirliği
Göztepe 0 - 1 Konyaspor
Çaykur Rizespor 0 - 4 Yeni Malatyaspor
Erzurumspor 0 - 1 Kasımpaşa
Güncel puan durumu