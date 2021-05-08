  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadir Gecesi dualarla idrak edildi
Ali Koç: Hakem hatalarıyla heba oldu
TBMM Başkanı Şentop'tan Kadir gecesi mesajı
Galatasaray'da Mostafa Mohamed şoku
Spor Süper Lig 40. hafta güncel puan durumu 40. hafta fikstürü
Spor

Süper Lig 40. hafta güncel puan durumu 40. hafta fikstürü

Süper Lig 40. hafta güncel puan durumu belli oldu. Son 3 haftasına girilen Süper Lig’de kritik 40. hafta müsabakaları aynı saatte oynandı. Süper Lig'in 40. haftasında oynanan derbide Galatasaray, sahasında lider Beşiktaş'ı 3-1 mağlup etti. Fatih Karagümrük, sahasında Gençlerbirliği'ni 5-1 yendi. Zirve takibini sürdüren Fenerbahçe ise son anda attığı golle 3 puanı aldı. İşte Süper Lig 40. hafta güncel puan durumu 40. hafta fikstürü

Yeniakit Publisher
2021-05-08 23:26:00 -
Süper Lig 40. hafta güncel puan durumu 40. hafta fikstürü

Süper Lig'in 40. haftasının tüm maçları sona erdi ve Avrupa ile küme düşmeme yarışı kızıştı. Trabzonspor sahasında Antalyaspor ile 2-2 berabere kalırken, rakiplerine yenilen Erzurumspor ile Gençlerbirliği, kümede kalma şanslarını zora soktular. Süper Lig puan durumu ve tüm detaylar haberimizde. 

Süper Lig 40. hafta güncel puan durumu

Galatasaray 3 - 1 Beşiktaş

Sivasspor 0 - 0 Başakşehir

Trabzonspor 2 - 3 Antalyaspor

Kayserispor 0 - 0 Gaziantep FK

Hatayspor 1 - 0 Denizlispor

Fatih Karagümrük 5 - 1 Gençlerbirliği

Göztepe 0 - 1 Konyaspor

Çaykur Rizespor 0 - 4 Yeni Malatyaspor

Erzurumspor 0 - 1 Kasımpaşa

Güncel puan durumu

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu!
Teknoloji

Selçuk Bayraktar gece yarısı duyurdu! "Elvan elvan çiçek açar sabahlar..."

Baykar Genel Müdürü Selçuk Bayraktar, Bayraktar Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın yüksek irtifa testini başarıyla tamamladığını sosyal..
İmamoğlu yanlışlıkla itiraf etti
Gündem

İmamoğlu yanlışlıkla itiraf etti

Seçim dönemindeki vaatlerini yerine getirmek bir yana dursun AK Parti döneminde yapılan projeleri sanki kendisi yapmış gibi sahiplenen ve pi..
CHP'den istifa eden avukat CHP'li Mansur Yavaş'ı fena bombaladı
Gündem

CHP'den istifa eden avukat CHP'li Mansur Yavaş'ı fena bombaladı

CHP'den istifa eden avukat Mustafa Kemal Çiçek kaleme aldığı istifa mektubunda CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı fena..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay