Süper Lig 21. hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de 20.hafta Fenerbahçe-Adana Demirspor maçıyla tamamlandı. Futbolseverler şimdiden gelecek haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 21.hafta maçları ne zaman onanacak? Süper Lig 21.hafta programı
Süper Lig’de 20.hafta pazartesi akşamı oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçıyla noktalandı. Peki, Süper Lig’de hangi maçlar var?
Süper Lig 21. hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig 20.hafta sonuçları:
Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0
Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1
Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1
Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1
Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1
İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1
Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0
Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0
Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2
Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2
21. haftanın programı:
14 Ocak Cuma
20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe
20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK
15 Ocak Cumartesi
13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor
16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor
16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor
19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor
19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe
16 Ocak Pazar
13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor
16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa
19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray