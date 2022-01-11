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Spor Süper Lig 21. hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?
Spor

Süper Lig 21. hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig haftanın maçları | Süper Lig’de 20.hafta Fenerbahçe-Adana Demirspor maçıyla tamamlandı. Futbolseverler şimdiden gelecek haftanın maçlarını araştırmaya başladı. Peki, Süper Lig’de 21.hafta maçları ne zaman onanacak? Süper Lig 21.hafta programı

Yeniakit Publisher
2022-01-11 11:48:00 -
Süper Lig 21. hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig’de 20.hafta pazartesi akşamı oynanan Fenerbahçe-Adana Demirspor maçıyla noktalandı. Peki, Süper Lig’de hangi maçlar var?

Süper Lig 21. hafta maçları | Süper Lig bu hafta hangi maçlar var?

Süper Lig 20.hafta sonuçları:

Trabzonspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: 1-0

Gaziantep FK-VavaCars Fatih Karagümrük: 3-1

Aytemiz Alanyaspor-Medipol Başakşehir: 1-1

Kasımpaşa-Atakaş Hatayspor: 3-1

Galatasaray-GZT Giresunspor: 0-1

İttifak Holding Konyaspor-Demir Grup Sivasspor: 0-1

Yukatel Kayserispor-Altay: 1-0

Göztepe-Fraport TAV Antalyaspor: 4-0

Çaykur Rizespor-Beşiktaş: 2-2

Fenerbahçe-Adana Demirspor: 1-2

21. haftanın programı:

14 Ocak Cuma

20.00 Öznur Kablo Yeni Malatyaspor-Göztepe

20.00 Beşiktaş-Gaziantep FK

15 Ocak Cumartesi

13.30 Adana Demirspor-Yukatel Kayserispor

16.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Çaykur Rizespor

16.00 Demir Grup Sivasspor-Trabzonspor

19.00 Medipol Başakşehir-İttifak Holding Konyaspor

19.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe

16 Ocak Pazar

13.30 Altay-Aytemiz Alanyaspor

16.00 GZT Giresunspor-Kasımpaşa

19.00 Atakaş Hatayspor-Galatasaray

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