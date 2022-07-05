Süper lig 2022-2023 yeni sezonu hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç hangi kanalda?
Süper lig 2022-2023 sezonuna ilişkin takvim belli oldu. Buna göre, Süper Lig, 5 Ağustos’ta oynanacak ilk karşılaşma ile başlayacak. 28 Mayıs 2023 tarihinde ise sezon sona erecek. İlk derbi maçı ise ligin 4. haftasında Trabzonspor - Galatasaray maçı ile start vermiş olacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de 18. haftada oynanacak. Burda akla şu soru geliyor. Peki ama Süper Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları hangi kanalda? Süpere Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig'de yeni sezon fikstürü Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Süper Lig, 5 Ağustos’ta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. Peki Süper Lig maçları hangi kanalda verilecek? 2022-2023 Süper Lig maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Süper Lig maçları hangi kanalda oynanacak 2022-2023?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.