Süper lig 2022-2023 yeni sezonu hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç hangi kanalda?

Süper lig 2022-2023 sezonuna ilişkin takvim belli oldu. Buna göre, Süper Lig, 5 Ağustos’ta oynanacak ilk karşılaşma ile başlayacak. 28 Mayıs 2023 tarihinde ise sezon sona erecek. İlk derbi maçı ise ligin 4. haftasında Trabzonspor - Galatasaray maçı ile start vermiş olacak. Fenerbahçe - Galatasaray derbisi de 18. haftada oynanacak. Burda akla şu soru geliyor. Peki ama Süper Ligi maçları hangi kanalda yayınlanacak? Süper Lig maçları hangi kanalda? Süpere Lig ve 1. Lig maçları hangi kanalda canlı yayınlanacak?