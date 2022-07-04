Süper Lig 2022-2023 sezonu fikstürü açıklandı

Spor Toto Süper Lig’de 2022-2023 sezonunun fikstür çekimi gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi’nde bulunan Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 19.00'da başlayan fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi ve TFF yetkililerinin yanı sıra A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, İstanbulspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, Beşiktaş Futbol Takımı Kaptanı Necip Uysal, Gaziantep FK Kaptanı Günay Güvenç, İstanbulspor Takım Kaptanı İbrahim Yılmaz ve kulüp temsilcileri katıldı. Fikstür çekimi öncesinde sanatçı Göksel, mini bir konser verdi.

Bu sezon 19 takımın katılımıyla oynanacak olan Spor Toto Süper Lig, 5 Ağustos’ta oynanacak olan ilk hafta maçlarıyla başlayacak ve 28 Mayıs 2023 tarihinde son bulacak. 21 Kasım - 18 Aralık tarihleri arasında Katar’da düzenlenecek olan FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige 13 Kasım’da ara verilecek. Dünya Kupası finallerinin tamamlanmasının ardından ilk lig maçları 23-24-25 Aralık tarihlerinde oynanacak ve bu ara dışında, lige başka bir ara verilmeyecek. Yapılan planlama doğrultusunda ligin ilk yarısı 14 hafta oynanacak ve ikinci yarı 15’inci hafta maçlarıyla başlayacak. Yaşanan maç programı yoğunluğu nedeniyle bu sezon ligde 16, 17 ve 22’nci hafta karşılaşmaları hafta içinde oynanacak.

Süper Lig'de 1. hafta fikstürü

Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray

Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor

Beşiktaş - Kayserispor

Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK

MKE Ankaragücü - Konyaspor

Medipol Başakşehir - Kasımpaşa

İstanbulspor - Trabzonspor

Fenerbahçe - Ümraniyespor

Giresunspor - Adana Demirspor

Hatayspor (İlk hafta bay)

Derbi haftaları

4. hafta: Trabzonspor-Galatasaray

8. hafta: Beşiktaş-Fenerbahçe

10. hafta: Beşiktaş-Trabzonspor

13. hafta: Galatasaray-Beşiktaş

15. hafta: Trabzonspor-Fenerbahçe

18. hafta: Fenerbahçe-Galatasaray

Bay haftaları

Fenerbahçe, Süper Lig'de 6. haftayı BAY geçecek.

Galatasaray, Süper Lig'de 9. haftayı BAY geçecek.

Trabzonspor, Süper Lig'de 12. haftayı BAY geçecek.

Beşiktaş, Süper Lig'de 17. haftayı BAY geçecek.

2022-2023 futbol sezonu ne zaman başlayacak?

Spor Toto Süper Lig 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek.

Süper Lig nerede yayınlanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve uzun yıllardır Süper Lig ve TFF 1. Lig yayın haklarını elinde bulunduran Digiturk beIN Media Group arasında 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarını kapsayan 2 yıllık yayın hakları uzatma sözleşmesi yapıldı.

Transfer sezonu ne zaman bitecek

2022-2023 Futbol Sezonunda Birinci Transfer ve Tescil Döneminin 17 Haziran 2022 tarihinde başlayıp, 8 Eylül 2022 tarihinde sona ermesine ve İkinci Transfer ve Tescil Döneminin 12 Ocak 2023 tarihinde başlayıp, 8 Şubat 2023 tarihinde sona ermesine karar verildi.