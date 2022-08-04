Süper Lig 2022-2023 1. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?
Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Futbolseverler Süper Lig maçlarının başlayacak olması nedeniyle Süper Lig’in 1. haftası maçlarını yönetecek hakemleri merak ediyor. Peki Süper Lig 1. hafta hakemleri kimler? 2022-2023 sezonu Süper Lig 1. haftanın hakemleri:
Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Futbolseverler Süper Lig maçlarının başlayacak olması nedeniyle Süper Lig’in 1. haftası maçlarını yönetecek hakemleri merak ediyor. Peki Süper Lig 1. hafta hakemleri kimler? 2022-2023 sezonu Süper Lig 1. haftanın hakemleri:
Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçının hakemi Ümit Öztürk olurken, Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İşte 2022-23 sezonu Süper Lig 1. hafta maçların hakemleri:
5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler şöyle;
5 Ağustos Cuma günü 21.00'da oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER
6 AĞUSTOS CUMARTESİ MAÇLARIN HAKEMLERİ KİMLER?
19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN
21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK
7 AĞUSTOS PAZAR 2022 MAÇLARI HAKEMLERİ
19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK
19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN
21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN
8 AĞUSTOS PAZARTESİ MAÇLARI HAKEMLERİ
19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK
21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK
21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU