  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Süper Lig 2022-2023 1. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?
Spor

Süper Lig 2022-2023 1. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Futbolseverler Süper Lig maçlarının başlayacak olması nedeniyle Süper Lig’in 1. haftası maçlarını yönetecek hakemleri merak ediyor. Peki Süper Lig 1. hafta hakemleri kimler? 2022-2023 sezonu Süper Lig 1. haftanın hakemleri:

Yeniakit Publisher
2022-08-04 12:55:00 -
Süper Lig 2022-2023 1. hafta hakemleri kimler? Hangi maçı hangi hakem yönetecek?

Süper Lig ve Spor Toto 1. Lig; 5, 6, 7 ve 8 Ağustos 2022 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Spor Toto Süper Lig karşılaşmaları 28 Mayıs 2023 tarihinde sona erecek. Futbolseverler Süper Lig maçlarının başlayacak olması nedeniyle Süper Lig’in 1. haftası maçlarını yönetecek hakemleri merak ediyor. Peki Süper Lig 1. hafta hakemleri kimler?  2022-2023 sezonu Süper Lig 1. haftanın hakemleri:

Süper Lig'de 2022-2023 Sezonu'nun 1. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler belli oldu. Beşiktaş - Yukatel Kayserispor maçının hakemi Ümit Öztürk olurken, Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray maçında Atilla Karaoğlan düdük çalacak. İşte 2022-23 sezonu Süper Lig 1. hafta maçların hakemleri:

5, 6, 7 ve 8 Ağustos tarihlerinde oynanacak maçların programı ve görevlendirilen hakemler şöyle;

5 Ağustos Cuma günü 21.00'da oynanacak İstanbulspor - Trabzonspor (Atatürk Olimpiyat) ARDA KARDEŞLER

6 AĞUSTOS CUMARTESİ MAÇLARIN HAKEMLERİ KİMLER?

19.15 Demir Grup Sivasspor - Gaziantep FK (Sivas 4 Eylül) ALİ ŞANSALAN

21.45 Beşiktaş - Yukatel Kayserispor (Vodafone Park) ÜMİT ÖZTÜRK

7 AĞUSTOS PAZAR 2022 MAÇLARI HAKEMLERİ

19.15 VavaCars Fatih Karagümrük - Alanyaspor (Atatürk Olimpiyat) ZORBAY KÜÇÜK

19.15 Giresunspor - Adana Demirspor (Çotanak) VOLKAN BAYARSLAN

21.45 Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray (Corendon Airlines Park Antalya) ATİLLA KARAOĞLAN

8 AĞUSTOS PAZARTESİ MAÇLARI HAKEMLERİ

19.15 Medipol Başakşehir - Kasımpaşa (Başakşehir Fatih Terim) ALİ PALABIYIK

21.45 MKE Ankaragücü - Konyaspor (Eryaman) BAHATTİN ŞİMŞEK

21.45 Fenerbahçe - Ümraniyespor (Ülker) YAŞAR KEMAL UĞURLU

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23