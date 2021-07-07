Süper Lig 2021-2022 fikstürü ne zaman çekilecek?

Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürünün ne zaman çekileceği belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig ve TFF 1. Lig fikstürünün çekiliş tarihini açıkladı.

Süper Lig fikstürü ne zaman çekilecek?

Futbolda 2021-2022 Süper Lig fikstür çekimi, 13 Temmuz Salı günü yapılacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre Riva'daki TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde fikstür çekimi saat 19.00'da gerçekleştirilecek.

Fikstür çekimine, TFF yetkilileri ve kulüplerin temsilcileri katılacak.

Öte yandan, TFF 1. Lig fikstür çekimi ise 14 Temmuz Çarşamba günü saat 15.00'te gerçekleştirilecek. Kulüp temsilcileri ve TFF yetkililerinin katılacağı fikstür çekimleri beIN SPORTS'tan canlı olarak yayınlanacak.