Süper Lig 17.hafta maçları ne zaman? Süper Lig haftanın maçları
Süper Lig’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Futbolseverler 17.hafta maçlarının hangi gün oynanacağını araştırıyor. Peki, bu hafta hangi maçlar var?
Süper Lig'in 17. haftası, 3 Ocak Salı günü oynanacak iki maçla başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 17. hafta maçlarının programı şöyle:
3 Ocak Salı:
17.00 HangiKredi Ümraniyespor- Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
20.00 Fraport TAV Antalyaspor-Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
4 Ocak Çarşamba:
17.00 Kasımpaşa-Corendon Alanyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Yukatel Kayserispor-VavaCars Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)
20.00 Arabam.com Konyaspor-Demir Grup Sivasspor (Medaş Konya Büyükşehir)
20.00 Galatasaray-MKE Ankaragücü (Nef)
5 Ocak Perşembe:
17.00 Gaziantep FK-Medipol Başakşehir (Kalyon)
20.00 Adana Demirspor-İstanbulspor (Yeni Adana)
20.00 Trabzonspor-Bitexen Giresunspor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)