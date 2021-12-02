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Spor Süper Lig 15.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri
Spor

Süper Lig 15.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri

Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 15.hafta heyecanı 3 Aralık Cuma akşamı başlayacak. Futbolseverler haftanın maçlarını, hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?

Yeniakit Publisher
2021-12-02 22:28:00 -
Süper Lig 15.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri

Süper Lig’de 15.hafta 2 Aralık Cuma akşamı oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar?

Süper Lig 15.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri

3 Aralık Cuma

20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan

4 Aralık Cumartesi

13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu

16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus

19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır

5 Aralık Pazar

13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler

16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar

16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük

6 Aralık Pazartesi

20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk

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