Süper Lig 15.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri
Bu hafta hangi maçlar var? Süper Lig'de 15.hafta heyecanı 3 Aralık Cuma akşamı başlayacak. Futbolseverler haftanın maçlarını, hakemlerini araştırmaya başladı. Peki, yarın hangi maçlar var?
Süper Lig’de 15.hafta 2 Aralık Cuma akşamı oynanacak Kasımpaşa-Beşiktaş maçıyla başlayacak. Peki, bu hafta hangi maçlar?
Süper Lig 15.hafta maçları | Süper Lig haftanın maçları hakemleri
3 Aralık Cuma
20.00 Kasımpaşa-Beşiktaş: Mete Kalkavan
4 Aralık Cumartesi
13.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Yaşar Kemal Uğurlu
16.00 Trabzonspor-Adana Demirspor: Fırat Aydınus
19.00 Galatasaray-Altay: Cüneyt Çakır
5 Aralık Pazar
13.30 Yukatel Kayserispor-Fraport TAV Antalyaspor: Halil Umut Meler
16.00 Atakaş Hatayspor-Medipol Başakşehir: Erkan Özdamar
16.00 GZT Giresunspor-VavaCars Fatih Karagümrük: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe-Çaykur Rizespor: Zorbay Küçük
6 Aralık Pazartesi
20.00 İttifak Holding Konyaspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
20.00 Göztepe-Gaziantep FK: Ümit Öztürk