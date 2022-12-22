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Spor Süper Lig 15.hafta maçları ne zaman?
Spor

Süper Lig 15.hafta maçları ne zaman?

2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından gözler Süper Lig'e çevrildi. Futbolseverler, Süper Lig maçlarının ne zaman başlayacağını araştırmaya başladı. İşte, 15.hafta programı:

Yeniakit Publisher
2022-12-22 10:49:00 -
Süper Lig 15.hafta maçları ne zaman?

Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig'e verilen ara sona erdi. Ligde 15. hafta heyecanı yarın oynanacak iki karşılaşma ile başlayacak.

Spor Toto Süper Lig'de 15. hafta heyecanı yarın, 24 Aralık Cumartesi ve 25 Aralık Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Hafta yarın Antalyaspor - MKE Ankaragücü ve Ümraniyespor - M.Başakşehir karşılaşmalarıyla başlayacak. Haftanın en önemli müsabakasında ise Trabzonspor, cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

Ligde 15. hafta pazar günü oynanacak Galatasaray - İstanbulspor maçıyla sona erecek.

Süper Lig’de 15. haftanın programı şöyle:

23 Aralık Cuma

20.00 Antalyaspor - Ankaragücü

20.00 Ümraniyespor - Medipol Başakşehir

24 Aralık Cumartesi

13.30 Hatayspor - Giresunspor

16.00 Kasımpaşa - Sivasspor

19.00 Trabzonspor - Fenerbahçe

25 Aralık Pazar

13.30 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

16.00 Konyaspor - Corendon Alanyaspor

16.00 Gaziantep FK - Beşiktaş

19.00 Galatasaray - İstanbulspor

 

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