Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçlarında son dakika: Maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi?

1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig hafta sonu maçları ertelendi mi? 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçları ertelencek mi? soruları futbolseverler tarafından bir hayli merak ediliyor. Yurt genelinde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçları ertelenip ertelenmeyeceği de araştırılan konular arasında yer alıyor. TFF’den son dakika açıklamasıyla birlikte bu hafta oynanacak maçların durumu da netlik kazandı. Peki maçlar ertelendi mi? Hangi maçlar ertelendi?

Süper Lig, 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig maçları ertelendi mi?

Türkiye Futbol Federasyonu, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig ve Kadın Futbol Süper Ligi maçlarının hava koşulları nedeniyle ertelendiğini açıkladı. İşte TFF'den yapılan açıklama: "Hafta sonu tüm yurtta beklenen elverişsiz hava koşulları ve ulaşımda yaşanması muhtemel sorunlar da dikkate alınarak, 11 – 14 Mart tarihleri arasında oynanacak olan 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig müsabakaları 1 hafta kaydırılarak 18 – 21 Mart tarihleri arasında oynanacak. Bu liglerin kalan haftalarına ilişkin programlar ise daha sonra ilan edilecek. Ayrıca Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi, Kadınlar 2. Lig ve BAL müsabakaları da bir hafta kaydırıldı."