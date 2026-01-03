Süper Kupa'da yarı final hakemleri belli oldu!
Süper Kupa yarı finalinde oynanacak Galatasaray - Trabzonspor maçında Cihan Aydın, Fenerbahçe - Samsunspor karşılaşmasında Ali Şansalan görev alacak.
Turkcell Süper Kupa'da yarı final heyecanı başlıyor.
5 Ocak ve 6 Ocak'ta oynanacak müsabakalar öncesinde, Merkez Hakem Kurulu tarafından karşılaşmada görev alacak hakemler açıklandı.
Buna göre, Galatasaray - Trabzonspor maçına Cihan Aydın; Fenerbahçe - Samsunspor maçına Ali Şansalan atandı.
Cihan Aydın'ın yardımcılığını Anıl Usta ve Serkan Çimen üstlenecek. Adnan Deniz Kayatepe de dördüncü hakem olacak.
Ali Şansalan'ın yardımcıları da Mehmet Emin Tuğral ve Mehmet Kısal olarak belirlendi. Batuhan Kolak ise dördüncü hakem.