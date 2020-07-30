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Spor

Süper Kupa'da finalin adı belli oldu!

Süper Kupa maçı, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir arasında yapılacak.

Yeniakit Publisher
2020-07-30 00:38:00 -
Süper Kupa'da finalin adı belli oldu!

Türkiye Kupası'nı kazanan Trabzonspor, TFF Süper Kupa'da Medipol Başakşehir'in rakibi oldu.

Süper Lig şampiyonu Medipol Başakşehir ile Türkiye Kupası'nın sahibi Trabzonspor arasındaki TFF Süper Kupa maçı, Türkiye Futbol Federasyonunun belirleyeceği tarihte oynanacak.

Trabzonspor en son 2009/2010 sezonunda kazandığı Türkiye Kupası'nda hasrete son verdi. Bordo-Mavililer 2010'daki finalde Fenerbahçe'yi mağlup etmişti.

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