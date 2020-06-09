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Spor

Süper Kupa finali önümüzdeki yıl Katar'da

Koronavirüs salgını ve hava koşulları sebebiyle TFF Süper Kupa finalinin önümüzdeki yıl Katar’da oynanacağı açıklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-09 10:31:00 -
Süper Kupa finali önümüzdeki yıl Katar'da

Süper Kupa, pandeminin devam etmesi ve Katar'daki hava koşulları nedeniyle Ocak 2021'de oynanacak.

Türkiye ile Katar arasındaki dostluk futbola da yansıdı. 2019-20 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa finali, önümüzdeki yıl Katar'daki karşılaşma ile sahibini bulacak.

1 milyon dolar

Maç, Kovid-19 pandemisi sürecinin devam etmesi ve Katar'daki iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki sezonun devre arasında, yani Ocak 2021'de oynanacak. Finalde takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülünün sahibi olacak.

İlk 3 yıl Almanya'daydı

2006'dan bu yana düzenlenen TFF Süper Kupa'da ilk 3 yılın şampiyonları, Almanya'da belli olmuştu. Maçlar Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.

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