Süper Kupa finali önümüzdeki yıl Katar'da
Koronavirüs salgını ve hava koşulları sebebiyle TFF Süper Kupa finalinin önümüzdeki yıl Katar’da oynanacağı açıklandı.
Süper Kupa, pandeminin devam etmesi ve Katar'daki hava koşulları nedeniyle Ocak 2021'de oynanacak.
Türkiye ile Katar arasındaki dostluk futbola da yansıdı. 2019-20 Sezonu Süper Lig şampiyonu ile Ziraat Türkiye Kupası galibini karşı karşıya getirecek TFF Süper Kupa finali, önümüzdeki yıl Katar'daki karşılaşma ile sahibini bulacak.
1 milyon dolar
Maç, Kovid-19 pandemisi sürecinin devam etmesi ve Katar'daki iklim koşulları nedeniyle önümüzdeki sezonun devre arasında, yani Ocak 2021'de oynanacak. Finalde takımlar toplam 1 milyon dolardan fazla para ödülünün sahibi olacak.
İlk 3 yıl Almanya'daydı
2006'dan bu yana düzenlenen TFF Süper Kupa'da ilk 3 yılın şampiyonları, Almanya'da belli olmuştu. Maçlar Frankfurt, Köln ve Duisburg şehirlerinde oynanmıştı.