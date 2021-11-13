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Teknoloji Süper güçlerin silahı "NAZAR" için tarih verildi
Teknoloji

Süper güçlerin silahı "NAZAR" için tarih verildi

Meteksan Savunma tarafından yerli ve milli imkanlarla geliştirilen "NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi" testleri başarıyla geçti. Son testler de tamamlandıktan sonra "NAZAR", Ocak 2022’den itibaren Türk Deniz Kuvvetleri’nde kullanılmaya başlanacak.

Yeniakit Publisher
2021-11-13 13:38:00 - 2021-11-13 13:39:17

"NAZAR Lazer Elektronik Taarruz Sistemi" hakkında konuşan Meteksan Savunma İş Geliştirme Direktörü Aykut Kertmen, sistemin Hard-Kill sistemlere göre çok daha uzak mesafelerden kullanabileceğine dikkat çekti.

Sistem, yönlendirilmiş lazer kamaştırma ve fonksiyonel imha teknikleriyle elektro-optik ve kızılötesi arayıcı (IIR) başlıklara sahip füzeleri etkisiz hale getiriyor.

NAZAR Projesi kapsamında üretilecek olan kompleks sistemin, uluslararası literatürde "Directional Infrared Countermeasures (DIRCM)" yani "Yönlendirilmiş Kızılötesi Önlemler" olarak adlandırılan sistemler ile benzer olacak.

DIRCM Sistemleri; bağlı bulundukları platformları, Kızılötesi (IR) ve Görüntüleyici Kızılötesi (IIR) Arayıcı Başlığa sahip füze tehditlerine karşı korumaktadırlar. Bu tehditler; bir hava platformu için "Hava Savunma Füzesi" olurken, kara ve deniz platformları için ise "Seyir Füzesi" veyahut "Gemisavar Güdümlü Füze" olabilmektedir.

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