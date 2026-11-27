İstanbul Havalimanı Hizmet İhracatında Şampiyon
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İGA İstanbul Havalimanı, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen “Hizmet İhracatının Şampiyonları” ödül töreninde, Liman İşletmeciliği Hizmetleri kategorisinde en fazla ihracat gerçekleştiren işletme olarak bir kez daha zirvede yer aldı.
İGA İstanbul Havalimanı, Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen “Hizmet İhracatının Şampiyonları” ödül töreninde, Liman İşletmeciliği Hizmetleri kategorisinde bir kez daha en fazla ihracat gerçekleştiren işletme oldu.
Türkiye’nin hizmet ihracatına katkı sağlayan şirketlerin 20 farklı kategoride ödüllendirildiği törene İGA İstanbul Havalimanı’nı temsilen CEO Selahattin Bilgen ve Kurumsal İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Turgay Yaman katıldı. İGA, birincilik ödülünü Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın elinden aldı.
HİB tarafından açıklanan sıralamada İGA İstanbul Havalimanı birinci, TAV Havalimanları Holding ikinci, Fraport TAV Antalya Terminal İşletmeciliği ise üçüncü sırada yer aldı.