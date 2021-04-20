Süper Film'den kritik hamle

Şirket, bu yatırımlarla film üretimini yılda 184 bin tona, metalize kaplama kapasitesini ise yılda 35 bin tona çıkaracak. Süper Film, ürettiği filmlere 28 bin ton/yıl kapasiteyle alüminyum kaplıyor. Bu şekilde metalize film üretiyor. 12 bin ton/yıl kapasiteyle de özel kaplama hattında üretilen filmlere yüksek bariyer, kolay açılabilirlik gibi farklı özellikler kazandırarak yurt içi ve yurt dışı müşterilerine hizmet veriyor. Süper Film Genel Müdürü Fahri Özer, şunları kaydetti: “Avrupa, Amerika, Afrika, Avustralya ve Asya olmak üzere 5 kıtaya ihracat yapan Süper Film olarak yeni 10.4 metre BRUCKNER 4. BOPP hattı ve 6. BOBST Metalize makinası yatırımlarımızla film üretimini 184 bin ton/yıla, metalize kaplama kapasitesini ise 35 bin ton/yıl düzeyine yükselteceğiz. Bu yatırımlarla Uzak Doğu ve Amerika kıtası hariç dünyada en büyük 9. kapasiteye sahip ambalaj filmi üreticisi konumuna geleceğiz.” Süper Film, yeni yatırımı için farklı bir yerleşim yeri seçerek üretim güvenilirliğinin yanı sıra kalifiye iş gücüne de katkıda bulunmayı hedefliyor.