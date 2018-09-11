Süper bakterilere karşı savaşmanın ipuçları…

Ölüme yol açan bu bakteri türünün, dünya çapında 78 hastanede görüldüğünü, bilim insanlarının, 10’dan fazla ülkede, çoklu ilaçlara dayanıklı 3 farklı bakteri türü keşfettiklerini dile getiren Uzm. Dr. Burcu Raylaz; ‘Bu türlerden biri de Avustralyalı bilim insanları tarafından keşfedilen, dünyada bilinen hiçbir ilaç ve antibiyotik ile kontrol altına alınamayan, bilinen tüm antibiyotiklere dayanıklı bir ‘süper bakteri’dir.Tüm dünya için çok ciddi bir tehdit oluşturan bu bakteri türü, normalde insan derisinde yaşayan zararsız bakterilerin hastane ortamında mutasyona uğrayarak kazandığı dirençle ortaya çıkmıştır. Uzmanlar bilinen tüm antibiyotiklere karşı dirençli bu bakteri türünün hızla yayılmasını yoğun bakım ünitelerindeki yüksek antibiyotik kullanımına bağlıyor’açıklamasında bulundu.

Enfeksiyon=Antibiyotik Kullanımı Olmamalı!

Uzun yıllardır her enfeksiyonda antibiyotik kullanılmasının önüne geçilemediği için dirençli bakteriler de ne yazık ki artış göstermeye başlamıştır. Antibiyotikler, bakteriyle enfekteolmuş, sadece antibiyotik ile tedavi edilebilir hastalar yerine; antibiyotik tedavisi gerekmeyen kişiler tarafından kullanılıyor. Üreticiler hayvanlarını sağlıksız koşullarda yetiştirdikleri için hayvanlarınenfeksiyon sebebiyle kaybını önleyebilmek amacıyla gereksiz ve bol miktarda antibiyotik kullanıyorlar. Antibiyotik kullanmak vitamin kullanmak gibi kabul edilebilir bir yöntem haline getiriliyor. Göz ardı edilen en önemli problem ise gereksiz antibiyotik kullanımı nedeniyle direnç kazanan bakterilerin insanlara bulaşma riskinin yüksek olması. Özellikle sosyoekonomik seviyesi daha düşük ülke koşulları da insanları antibiyotikleri yanlış kullanmaya sevk edebiliyor. Sağlık hizmetine ulaşımın kolay olmadığı ülkelerde antibiyotikler ilaç firmalarının yönlendirmesi doğrultusunda kullanılıyor. Bu süper bakteri türü, yaygın olarak yaşlıları, ameliyat sonrası sonda,katater,protezgibi vücut fonksiyonlarına destek malzeme kullanmak durumunda olan hastaları daha fazla etkiliyor.

Süper bakteriden korunmak için…

Hekiminiz önermediği sürece kesinlikle gereksiz yere antibiyotik kullanmayın.

Hayvancılıkla uğraşıyorsanız beslediğiniz hayvanlar için uygun sağlık koşullarını sağlayarak hayvanların gerekli kontrol ve aşılarını yaptırın.

Hastane ortamında tedavi gördüğünüz odanın temizliğinden emin olun.

Gereğinden fazla ziyaretçi kabul etmeyin. Riskiniz yüksekse ziyaretçi yasağı konulmasını sağlayın.