0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Sunny Elektronik'in uzman servisleri Antalya'da buluştu

Sunny Elektronik Müşteri Hizmetleri Merkezi Direktörü Mustafa Gökçe:- "Teknik ve idari olarak güçlü servis yapısı ile tüketicilerimize marka güveni oluşturmak temel stratejimizdir. Tüketici memnuniyetini maksimum düzeye çıkarmak için sizlerle birlikte sağlam adımlarla ilerliyoruz"

18 Nisan 2019 Perşembe 10:46
Sunny Elektronik'in uzman servisleri Antalya'da buluştu

İSTANBUL (AA) - Sunny Elektronik'in uzman servisleri Antalya'da bir araya geldi.

Sunny'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin yerli üretim yapan teknoloji markalarından Sunny, Antalya Lara’da gerçekleştirdiği büyük organizasyonla, "Birlikte Daha Güçlüyüz" sloganıyla 250’ye yakın uzman servisini buluşturdu.

Bu yıl 40. yılına giren Sunny Elektronik, Türkiye'nin her yerinden gelen tüm uzman servisleriyle markanın hedefleri, yeni projeler ve mevcut talepler konuşuldu.

Sunny yetkilileriyle bir araya gelen servis üyeleri hem keyifli vakit geçirdi hem de markaya dair öneri ve taleplerini iletti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sunny Elektronik Müşteri Hizmetleri Merkezi Direktörü Mustafa Gökçe, müşteri memnuniyetinin önemini ve ekip çalışmasının çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Teknik ve idari olarak güçlü servis yapısı ile tüketicilerimize marka güveni oluşturmak temel stratejimizdir. Tüketici memnuniyetini maksimum düzeye çıkarmak için sizlerle birlikte sağlam adımlarla ilerliyoruz. Sayımızın her gün çoğalmasını diliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Nisan 2019 Perşembe 10:46
  1. Sunny Elektronik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Van'da eroin operasyonu! Kilolarca ele geçirildi
    1. Van'da eroin operasyonu! Kilolarca ele..
    2. Tarhan: “Tüm kesimlerin beklentilerini..
    3. Görülmemiş olay! Oyundan çıkarken..
    4. Avrupa borsaları
    5. İcralık köy için iptal davası açıldı
    6. ÖTO’dan yeni başkanlara ziyaret
    7. Muğla’da zeytinler yağa kayıpsız ve..
    8. Kınalı kuzular dualarla uğurlandı
    9. İran ordusundan gövde gösterisi
    10. Minik Mevra’nın ailesinden yanlış..
    11. Ivanka Trump: "Babamın Dünya Bankası..
    12. Sunny Elektronik'in uzman servisleri..
    13. Avukat ‘müvekkilim ile müşteki hala..
    14. Tekstil sektörüne destek
    15. Van'da 155 kilo 730 gram eroin ele..
    16. Eski Yargıtay üyesine hapis cezası
    17. Ivanka kararını açıkladı: "Başkan..
    18. sahibinden.com'da kiralık yazlık..
    19. SANKO Üniversitesi hastanesinde yeni..
    20. Kuzey Kore liderleri gözetiminde..
    21. Besicilerin zorlu yayla yolculuğu
    22. Aksaray merkezli 13 ilde FETÖ/PDY..
    23. Çerkezköy’de güvenlik toplantısı..
    24. Son dakika okul tatil haberleri MEB..
    25. İŞKUR ile Trabzon Üniversitesi..
    26. "Lösemi erkeklerde daha sık görülüyor"
    27. Metrelerce havaya uçtu, hiçbir şey..
    28. TCG Sakarya Denizaltısı KKTC’de
    29. Turkcell ile İTÜ kampüsleri 5G'ye hazır
    30. Köy Enstitülerinin 79. yılında..
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    Karamollaoğlu’ndan İstanbul açıklaması: O gün bir gelsin hele...
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    AK Parti'nin yaptığı itiraz reddedildi
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    Temel Karamollaoğlu: Önümüzdeki haftalarda siz de göreceksiniz
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    FETÖ elebaşından hançerli mesaj!
    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim
    Bülent Arınç'tan 'seçim' değerlendirmesi: 'Arif olan anlar' demiştim

    Günün Karikatürü

    18 Nisan 2018
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    "Notre Dame Fatih için 'Kızıl Elma'ydı"
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar
    ABD'den skandal harita! İlk görüntüyü yayınladılar